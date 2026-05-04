Nella settimana dal 4 all'8 maggio 2026, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno alle 16:10 presenterà diverse novità nella trama. La serie, molto seguita dal pubblico, continuerà a sviluppare le storie dei personaggi principali, introducendo alcuni colpi di scena e situazioni inedite. La programmazione settimanale si concentrerà sulla continuità degli eventi già iniziati, con nuovi sviluppi che coinvolgeranno i protagonisti.

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 4 al 8 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana si apre con un grave colpo per la famiglia e per la casa di moda: durante un incontro con Adelaide, Greta rimane vittima di un grave incidente che riaccende le paure legate alla scomparsa di Odile, ormai sparita da giorni. Matteo sembra tuttavia aver individuato un indizio che potrebbe portare a ritrovare il luogo dove la ragazza è tenuta nascosta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 4 al 8 maggio 2026

Paradiso delle Signore anticipazioni dal 4 all'8 maggio 202610184310

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