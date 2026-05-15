Il Paradiso delle Signore le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2026, va in onda su Rai 1 l’ultima settimana della stagione de “Il Paradiso delle Signore”. La serie televisiva viene trasmessa ogni giorno alle 16 e conclude così le sue puntate prima della pausa estiva. Le anticipazioni indicano che in questa settimana saranno presentate nuove trame e sviluppi dei personaggi, per poi lasciare spazio a un’interruzione temporanea. La programmazione si svolge come di consueto nel pomeriggio, con un pubblico che segue con attenzione gli episodi.

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