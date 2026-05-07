Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha trascorso due ore e mezzo in Vaticano, incontrando il Papa e il segretario di Stato vaticano. Durante la visita, sono state scattate alcune foto condivise sui social network. L'incontro ha riguardato temi relativi alla pace e alla dignità umana, senza ulteriori dettagli pubblicati. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata diffusa al momento.

Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha pubblicato su X alcune foto del suo incontro con Papa Leone XIV. «Ho incontrato il Pontefice per sottolineare il nostro impegno comune nel promuovere la pace e la dignità umana», scrive Rubio nel post. Il Papa ha donato al Segretario di Stato Usa Marco Rubio una penna di legno d’ulivo. "E' la pianta della pace», ha sottolineato Leone XIV mostrando anche che ad una estremità è raffigurato il suo stemma. L’Osservatore Romano ha diffuso sui social le foto del colloquio. Arrivato intorno alle 11.15 nel Cortile di San Damaso, il capo della diplomazia americana è poi rimasto nel Palazzo Apostolico due ore e mezza in tutto per incontrare anche il Segretario di Stato Parolin.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rubio due ore e mezzo in Vaticano, vede il Papa e Parolin: impegno comune per pace e dignità umana

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