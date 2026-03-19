esce il 19 marzo su tutte le piattaforme digitali elegance classic il nuovo album di sylvia pagni

Il 19 marzo 2026 viene pubblicato su tutte le piattaforme digitali “Elegance Classic”, il nuovo album di Sylvia Pagni. La musicista e compositrice ha preparato questo progetto che sarà disponibile in streaming e download online. L’album rappresenta il suo ultimo lavoro discografico. La pubblicazione avviene contemporaneamente su diverse piattaforme digitali.

Oggi, 19 marzo 2026 esce su tutte le piattaforme digitali “ ELEGANCE CLASSIC”, il nuovo album della musicista e compositrice M° Sylvia Pagni. È un lavoro estremamente versatile che non dimentica l’importanza e il fascino della grande musica classica. Questo progetto discografico, pubblicato con edizione RTI – Mediaset, alterna capolavori della tradizione – come quelli di Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Amilcare Ponchielli e Nikolaj Rimskij-Korsakov – a rielaborazioni personali dell’artista. Non mancano inoltre brani di composizione originale firmati da Sylvia Pagni. Nel disco Sylvia Pagni si alterna tra pianoforte e fisarmonica, due strumenti che dialogano tra loro creando atmosfere eleganti, suggestive e ricche di sfumature musicali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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