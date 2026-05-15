Il numero uno del Viminale a Lecce | Nessuna emergenza ora palestre e nuove tecnologie

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno si è recato a Lecce, dove ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni di diverse province della regione. Dopo aver incontrato i vertici delle forze dell’ordine, ha visitato la prefettura locale. Durante il suo intervento, ha dichiarato che al momento non si registrano situazioni di emergenza e ha annunciato l’introduzione di nuove tecnologie e l’apertura di palestre.

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LECCE - L'ex prefetto di Bologna, dopo aver preso parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, ha fatto tappa anche nella prefettura leccese per un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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