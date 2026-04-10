Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali al torneo ATP di Montecarlo, il primo evento sulla terra rossa della stagione. Con questa prestazione, il tennista italiano ha momentaneamente riconquistato la posizione numero uno della classifica mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nel prosieguo del torneo.

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L'azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 32'. Per un posto in finale Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. "Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno per qualche ora

Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero unoJannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.

Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno (se perde Alcaraz)Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.

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In attesa di tornare in pista, tra non meno di tre settimane a Miami, George Russell ha seguito il quarto di finale di Jannik Sinner all’ATP Masters di Montecarlo, vinto dall’Altoatesino 6-3 e 6-4 contro il canadese Auger-Aliassime. #MemasGP #GeorgeRussell #A - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com