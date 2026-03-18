Monaldi due medici indagati anche per falso in cartella clinica

Due medici dell'ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati per presunte irregolarità nelle cartelle cliniche e modifiche agli orari degli interventi chirurgici. La Procura di Napoli ha richiesto misure interdittive nei loro confronti, mentre le autorità indagano sulle possibili alterazioni delle registrazioni mediche. Il procedimento riguarda specificamente presunte irregolarità nelle procedure e documentazioni cliniche.

Si aggrava ilquadro investigativosulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Ospedale Monaldi.La Procurapartenopea ha contestato il reato di falso a due medici già indagati per omicidio colposo in concorso. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, che eseguì l’intervento e della collega Emma Bergonzoni. Per entrambi è stata avanzata al Gip la richiesta di misura interdittiva. Secondo gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, le presunte irregolarità riguarderebbero delle modifiche alla cartella clinica, in particolare sugli orari di arrivo del cuore destinato al trapianto, proveniente da Bolzano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monaldi, due medici indagati anche per falso in cartella clinica Articoli correlati Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo , il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una... Domenico Caliendo, 2 medici indagati anche per falso Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monaldi due medici indagati anche per... Temi più discussi: Bimbo trapiantato, per due medici indagati anche l'ipotesi di falso: Modificata la cartella clinica; L'ospedale Monaldi cambia la tutela legale per i medici indagati: meno copertura nei procedimenti penali; Domenico, i medici del Monaldi sospesi anche per i silenzi con la famiglia; Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi. La cartella clinica di Domenico modificata, indagati anche per falso due medici del MonaldiLa cartella clinica di Domenico Caliendo, morto al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore, sarebbe stata modificata. E' la nuova accusa contestata dalla procura a due dei sette medici dell'ospe ... tg.la7.it Morte Domenico al Monaldi, due medici indagati anche per falso: ancora guai per OppidoAccusa di falso in inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo: nel mirino due medici del Monaldi già indagati per omicidio colposo. internapoli.it La vicenda della tragica morte del piccolo Domenico Caliendo segna una nuova fase investigativa. La Procura di Napoli ha richiesto l'interdizione di due medici dell’ospedale Monaldi, coinvolti nel delicato intervento di trapianto del cuore noto come "cuore co - facebook.com facebook La cartella clinica di Domenico modificata, indagati anche per falso due medici del Monaldi x.com