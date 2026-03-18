Domenico morto dopo trapianto al Monaldi | due medici indagati Le accuse

L'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore all'Ospedale Monaldi di Napoli, si amplia con l'iscrizione nel registro degli indagati di due medici. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate al caso. La vicenda riguarda il procedimento seguito durante l’intervento e le cure post-operatorie.

Si allarga l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ Ospedale Monaldi di Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido e la collega Emma Bergonzoni, secondo operatore dell’équipe, sono ora indagati anche per falso in cartella clinica. La Procura di Napoli ha formalmente richiesto al Gip l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per i due medici, già iscritti nel registro degli indagati insieme ad altri cinque professionisti con l’accusa di omicidio colposo. Per entrambi è stato fissato un interrogatorio preventivo a fine mese. Il nuovo filone d’indagine, coordinato dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto Giuseppe Tittaferrante, riguarda presunte irregolarità nella compilazione della cartella clinica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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