Il Napoli va rifondato Conte e De Laurentiis devono trovare la quadra

Il Napoli si trova ora a dover affrontare una fase di rifondazione, con l’allenatore e il presidente che devono trovare un accordo su come procedere. La campagna di mercato estiva del 2025 si è conclusa con risultati deludenti, caratterizzati da acquisti costosi e poco efficaci. La squadra ha creduto troppo alle aspettative create dai media e dalle voci di mercato, ma i risultati ottenuti si sono rivelati ben diversi da quanto sperato, portando a una situazione difficile da gestire.

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Il Napoli si è sopravvalutato. Ha finito col credere a quel che veniva scritto e detto del mercato estivo 2025 che invece si è rivelato disastroso e certamente onerosissimo: un bagno di sangue. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi che punta su due concetti: il Napoli deve essere rifondato, troppi sono i calciatori “anziani”. E fa anche la lista di chi andrà via: Meret, Lobotka, Anguissa, Juan Jesus ed Elmas. Quindi secondo Repubblica, il centrocampo del Napoli andrà rifondato: quando rinunci a Lobotka e Anguissa, vuol dire che bisogna rifare la spina dorsale della squadra. Non si sa che fine farà De Bruyne che ha ancora un anno di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli va rifondato, Conte e De Laurentiis devono trovare la quadra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Conte e De Laurentiis per separarsi devono trovare la quadra sugli 8 milioni netti Leggi anche: De Laurentiis attacca: “Il calcio va rifondato, serve Malagò”