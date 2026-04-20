Il presidente di una squadra di calcio ha espresso critiche dure riguardo alla situazione attuale dello sport, sostenendo che il sistema necessita di una revisione completa. Ha dichiarato che per attuare questa rifondazione è necessario l’intervento di una figura di rilievo nel mondo dello sport e della gestione sportiva. Le sue affermazioni sono state pronunciate durante un’intervista, senza lasciare spazio a fraintendimenti, e sono state rese pubbliche attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Parole forti, senza filtri, come nel suo stile. Aurelio De Laurentiis, intercettato all’ingresso dell’Assemblea di Lega, torna a parlare della situazione del calcio italiano e lo fa con toni durissimi. Il presidente del Napoli invoca una svolta radicale e individua in Giovanni Malagò la figura giusta per guidarla. “Stavo partendo per Los Angeles, ho chiamato Malagò e gli ho detto che doveva prendere in mano la situazione del calcio italiano”, ha dichiarato De Laurentiis. Un’investitura chiara: “Nessuno meglio di lui può aggiustare una cosa che non funziona”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis attacca: “Il calcio va rifondato, serve Malagò”

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