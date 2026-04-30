La questione principale tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte riguarda un importo di otto milioni di euro netti, che rappresenta il punto di partenza per le trattative sul futuro del tecnico e del club. Conte ha ancora un anno di contratto in scadenza, mentre i due stanno cercando di trovare un accordo per risolvere la situazione. La discussione si concentra sulla cifra richiesta, senza ulteriori dettagli pubblici sulle tempistiche o le altre condizioni.

Otto milioni di euro netti non sono bruscolini. È il nodo fondamentale della trattativa che andrà in scena tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per il futuro del tecnico (che ha ancora un anno di contratto) e del club. Spesso si commette l’errore di andare appresso alle baggianate dette dai protagonisti. Il calcio è un lavoro, peraltro molto ben retribuito. Nessuno rinuncerebbe a cuor leggere a otto milioni netti l’anno e nessuna azienda licenzierebbe un dipendente pagandogli ugualmente quella somma. Il Napoli e Conte stanno quindi arrivando al nodo. Ora è vero che il Napoli deve fare macchina indietro e tornare al modello plusvalenze. Il bilancio segnerà venti milioni di passivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis per separarsi devono trovare la quadra sugli 8 milioni netti

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