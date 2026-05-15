Il misterioso appunto scritto a mano che lega il caso alla cricca di Pavia

Un appunto scritto a mano, finora sconosciuto, sta emergendo come elemento chiave in un procedimento giudiziario riguardante un caso di omicidio. Secondo quanto riportato, ci sarebbe una connessione tra l’indagato e alcuni membri della famiglia Poggi, considerata dai pubblici ministeri come un’ostilità nei confronti della nuova indagine. Quest’ultima mira a chiarire le responsabilità di un delitto avvenuto anni fa a Garlasco. Si parla inoltre di una proposta di esposto contro gli investigatori che hanno escluso alcuni sospettati.

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Una «situazione di anomalia nell'intreccio tra indagato e famiglia Poggi», ritenuta dai pm ostile alla nuova indagine sul delitto di Garlasco, al punto che sarebbe pronta a depositare un esposto contro gli inquirenti che accusano Andrea Sempio e scagionano Alberto Stasi. Con un focus investigativo su quelle interferenze nell'archiviazione lampo del 2016, tanto che gli atti sono stati inviati a Brescia dopo la scoperta di un appunto di una decina di righe su carta intestata e logo di Rcs Spa, una società milanese finita nel 2022 in uno scandalo per un attacco spyware internazionale. Su quell'appunto c'erano le correzioni poi recepite nella richiesta di proscioglimento per Sempio, avanzata dall'allora aggiunto Mario Venditti, oggi indagato per corruzione, e dalla pm Giulia Pezzino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il misterioso appunto scritto a mano che lega il caso alla cricca di Pavia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL FUMETTISTA AUSTRALIANO CON UN SEGRETO TERRIFICANTE | LA STORIA DI LEONARD LAWSON Sullo stesso argomento Garlasco, spunta un appunto scritto a mano nell’archivio dei Carabinieri: “C’entra Sempio”Un foglio con poche righe annotate a penna, correzioni a margine e interrogativi che ora tornano a pesare su una delle fasi più discusse dell’intera... Delitto di Garlasco, l’appunto misterioso: una “dritta” per la rapida archiviazione di Andrea?Brescia, 15 maggio 2026 – Un appunto misterioso scritto a penna, da approfondire, risalente all’epoca della prima indagine su Andrea Sempio. Garlasco, cosa sappiamo sul misterioso appunto su Sempio innescato dall'esposto della madre di StasiSi infittisce il giallo nell'inchiesta parallela a Garlasco: spunta un appunto misterioso con un riferimento a un esposto della madre di Stasi ... virgilio.it Delitto di Garlasco, l’appunto misterioso: una dritta per la rapida archiviazione di Andrea?Pm di Brescia vicini alla conclusione degli accertamenti sul presunto accordo corruttivo fra il pm Venditti e il papà di Sempio: si cerca l’autore del biglietto trovato allegato a una bozza della rich ... ilgiorno.it