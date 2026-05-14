Un appunto scritto a mano è stato ritrovato nell’archivio dei Carabinieri di Garlasco, con la frase “C’entra Sempio”. Il foglio presenta poche righe annotate a penna, correzioni ai margini e alcune domande che riaccendono i dubbi sulla fase più controversa del procedimento giudiziario. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, aggiungendo un nuovo elemento al quadro investigativo e alle discussioni sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.

Un foglio con poche righe annotate a penna, correzioni a margine e interrogativi che ora tornano a pesare su una delle fasi più discusse dell’intera vicenda giudiziaria. A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, un nuovo elemento documentale riporta l’attenzione sulle prime indagini riguardanti Andrea Sempio. Il documento è stato rinvenuto nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il filone investigativo sull’amico del fratello della vittima. Si tratta di un appunto risalente all’epoca della prima indagine su Sempio, quella avviata tra il 2016 e il 2017 e successivamente archiviata. Secondo quanto emerso,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, spunta un appunto scritto a mano nell’archivio dei Carabinieri: “C’entra Sempio”

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