Il ministro Schillaci sarà operato d' urgenza nel fine settimana

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Salute è stato programmato per un intervento chirurgico d'urgenza nel corso del fine settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulla natura dell'operazione. La sua assenza potrebbe influenzare temporaneamente alcune attività istituzionali, mentre sarà seguito un piano di gestione delle sue funzioni durante il periodo di convalescenza. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze politiche e i media.

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Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d'urgenza. L'ha reso noto lo stesso ministro, intervenendo in collegamento a Capri Talks, la "due giorni" di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, il ministro ha rassicurato sulle proprie condizioni: "Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni". A quanto apprende l'agenzia LaPresse le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, ma richiedono, appunto, un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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