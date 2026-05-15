Il Mattino | Vergara riparte | il Napoli punta sui giovani per il nuovo ciclo

Dopo più di due mesi di assenza, Antonio Vergara si appresta a riprendere il suo ruolo nel Napoli. La squadra sta puntando sui giovani per avviare un nuovo ciclo. La società ha annunciato che Vergara tornerà in campo a breve, mentre si preparano diverse iniziative mirate alla valorizzazione dei giovani talenti. La ripresa del giocatore segna un momento importante nel percorso della squadra, che intende rafforzarsi anche attraverso le nuove leve.

"> Antonio Vergara è pronto a riprendersi il Napoli dopo oltre due mesi di assenza. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il talento di Frattamaggiore rappresenta molto più di un semplice recupero per Antonio Conte: è il simbolo del nuovo progetto azzurro basato sui giovani e sulla valorizzazione del vivaio. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, la lunga assenza di Vergara, inizialmente causata da una fascite plantare, si è trasformata in uno dei temi più discussi della stagione azzurra. Dopo l’esplosione vissuta tra gennaio e febbraio, il classe 2004 era improvvisamente sparito dai radar, lasciando il Napoli senza uno dei giocatori più brillanti del momento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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