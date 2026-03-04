Il Mattino | Dezi racconta il nuovo ruolo all’Arezzo | Dal Napoli ho imparato tutto Mi piacerebbe trovare il nuovo Hamsik

Dezi parla del suo nuovo ruolo all’Arezzo, spiegando che dal Napoli ha appreso molte cose e condividendo il desiderio di trovare un giocatore simile a Hamsik. Ha spiegato come l’esperienza in azzurro abbia influenzato il suo modo di giocare e si è detto aperto a nuove sfide nel club toscano. Il centrocampista ha anche commentato le aspettative per questa stagione.

Jacopo Dezi ha compiuto 34 anni lo scorso mese, ma la sua carriera calcistica ha già preso una direzione diversa rispetto a molti suoi coetanei che continuano a giocare tra Serie A, Serie B e Serie C. Dopo un infortunio arrivato a inizio stagione, l'ex centrocampista ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Una scelta difficile, maturata però con la consapevolezza di voler restare comunque nel mondo del pallone. Come racconta Il Mattino, Dezi ha iniziato subito una nuova esperienza dirigenziale proprio nel club in cui era tesserato, l'Arezzo, dove oggi ricopre il ruolo di collaboratore del direttore sportivo Cutolo.