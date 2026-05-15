Muriel era una biologa italiana che aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla protezione del mare. La sua passione per l'ambiente marino l'aveva portata a trascorrere molto tempo nelle acque delle Maldive, dove lavorava e viveva. Recentemente, è stata trovata senza vita durante una visita alle isole, in circostanze ancora da chiarire. La sua morte ha suscitato attenzione tra colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e il forte legame con il mare.

Aveva trasformato il mare nella sua professione, nella sua passione e nel centro della sua vita. Muriel Oddenino, biologa marina di 31 anni originaria di Poirino, in provincia di Torino, era davvero innamorata dal mare: è una delle cinque vittime italiane della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione nelle grotte subacquee dell’atollo di Vaavu. Una morte che ha sconvolto il Piemonte e il mondo accademico, dove la giovane ricercatrice era conosciuta per il suo lavoro sulla tutela degli ecosistemi marini. Muriel si trovava insieme ad altri sub esperti quando qualcosa è andato storto durante l’esplorazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il mare era tutta la sua vita: chi era Muriel, la biologa italiana morta alle Maldive

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