Chi era Muriel Oddenino la biologa e sub esperta morta alle Maldive | la vita dedicata al mare e le ricerche scientifiche Le reazioni sui social – Il video

Muriel Oddenino, biologa e sub esperta di 31 anni, originaria di Poirino nel Torinese, è stata una delle cinque persone italiane decedute durante un’immersione alle Maldive. La sua vita si era sempre concentrata sul mare e sulle ricerche scientifiche legate alla biologia marina. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni sui social, accompagnata dalla diffusione di un video che la ritrae durante un’immersione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tragedia che si è consumata in quel tratto di oceano.

Aveva 31 anni e veniva da Poirino, nel Torinese Muriel Oddenino, una dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un’immersione alle Maldive. Laureata in Scienze naturali all’Università di Torino per il primo corso triennale, aveva poi proseguito il suo percorso a Genova tra il 2019 e il 2022, prima di trascorrere undici mesi come ricercatrice all’Università di Bari, fra il 2023 e l’anno successivo. Nel capoluogo ligure ricopriva il ruolo di assegnista al dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita. Le ricerche sugli ecosistemi marini e le praterie di Posidonia. La passione per il mare l’aveva portata a unire la vita personale a quella accademica. 🔗 Leggi su Open.online

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