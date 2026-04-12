Addio a Mario Carrieri | il fotografo che ha raccontato Milano

Milano si prepara a salutare un fotografo che negli anni ha documentato la città e i suoi cambiamenti. La sua opera ha contribuito a conservare immagini di momenti e luoghi significativi, diventando parte integrante del patrimonio visivo locale. La sua scomparsa segna la fine di un percorso artistico che ha coinvolto diverse generazioni di appassionati e professionisti della fotografia. La cerimonia funebre si terrà nel rispetto delle consuetudini locali.

Il culturale della città di Milano si appresta a dare l’ultimo saluto a una delle figure più significative del Novecento artistico lombardo. Mario Carrieri, fotografo che ha saputo catturare l’essenza mutante della metropoli e del patrimonio mondiale, è deceduto nella sua abitazione milanese all’età di 93 anni. Il commiato ufficiale per l’artista avverrà martedì 14 aprile presso la Casa Funeraria San Siro, situata in via Corelli 120, con un appuntamento previsto tra le ore 14:00 e le 16:30. Dagli archivi Mondadori alla cronaca visiva di una metropoli in evoluzione. La parabola professionale di Mario Carrieri affonda le radici nel cuore pulsante dell’editoria milanese degli anni ’50.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Mario Carrieri: il fotografo che ha raccontato Milano Milano dice addio al fotografo Mario Carrieri, morto a 93 anniMilano, 12 aprile 2026 – Il mondo della fotografia e della cultura milanese e italiano piange Mario Carrieri, tra i grandi fotografi italiani del... Mimmo Liguoro, addio al giornalista Rai che ha raccontato decenni di storia italiana: aveva 84 anniAddio a Mimmo Liguoro, voce storica del giornalismo Rai Roma, 18 febbraio 2026 – Si è spento oggi a Roma, all’età di 84 anni, Mimmo Liguoro,...