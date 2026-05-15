Il lupo passeggia davanti all' auto | il video della dashcam è incredibile

Ieri sera, due persone che rientravano a casa a Cesena si sono trovate di fronte a una scena insolita lungo via Pietro Pironi. Mentre percorrevano la strada, la dashcam dell’auto ha catturato un lupo che camminava davanti al veicolo, muovendosi lentamente nella zona di Gattolino. Il video mostra chiaramente l’animale che si sposta a pochi metri dall’auto, creando una scena inaspettata e che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Nessuna altra presenza o evento è stato segnalato in quel momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui