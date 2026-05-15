Il lupo passeggia davanti all' auto | il video della dashcam è incredibile
Ieri sera, due persone che rientravano a casa a Cesena si sono trovate di fronte a una scena insolita lungo via Pietro Pironi. Mentre percorrevano la strada, la dashcam dell’auto ha catturato un lupo che camminava davanti al veicolo, muovendosi lentamente nella zona di Gattolino. Il video mostra chiaramente l’animale che si sposta a pochi metri dall’auto, creando una scena inaspettata e che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Nessuna altra presenza o evento è stato segnalato in quel momento.
Cesena, 15 maggio 2026 – A passeggio con un lupo. Ieri sera due amici cesenati che rientravano con la loro auto nella zona di Gattolino si sono imbattuti in un lupo che si stava aggirando nella zona di via Pietro Pironi. L’animale, ripreso nella sua ‘escursione’ dalla dashcam installata a bordo, dalle immagini dimostra di non essere particolarmente turbato dalla presenza umana, né tanto meno di quella del veicolo a motore che lo seguiva, tanto da continuare tranquillamente a muoversi in direzione dei campi che si trovano nelle vicinanze. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolupo-a-passeggio-a-gattolino-di-cesena-hhie45og Gli altri avvistamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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