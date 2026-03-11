Roma l’incredibile video a Castelporziano | la volpe entra nella tana e preda il cucciolo di lupo

Un video registrato a Castelporziano mostra una volpe entrare in una tana e prede un cucciolo di lupo. Le immagini ritraggono un episodio raro di interazione tra le due specie, con la volpe che afferra il piccolo. La scena ha suscitato sorpresa tra gli osservatori, considerando che casi simili sono molto rari e poco documentati.