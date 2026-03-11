Roma l’incredibile video a Castelporziano | la volpe entra nella tana e preda il cucciolo di lupo
Un video registrato a Castelporziano mostra una volpe entrare in una tana e prede un cucciolo di lupo. Le immagini ritraggono un episodio raro di interazione tra le due specie, con la volpe che afferra il piccolo. La scena ha suscitato sorpresa tra gli osservatori, considerando che casi simili sono molto rari e poco documentati.
Interazioni tra lupi e volpi, occasionalmente, sono state documentare. Vedere una volpe, però, che cattura un cucciolo di lupo rappresenta una vera novità. Ed è un fatto che, recentemente, un occhio elettronico ha potuto efficacemente documentare nel territorio capitolino.Lo studio scientifico a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Nella tana del lupo la Vis ha spesso sofferto. Il primo obiettivo è non farsi "sbranare"
Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida il rivale Perrot nella tana del lupo
Una raccolta di contenuti su Roma l'incredibile video a...
Discussioni sull' argomento Che Roma-Juve: Gatti allo scadere firma un pazzesco 3-3; Roma, scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina. Ho sentito un botto incredibile; Incredibile all'Olimpico: Spalletti se la prende con la panchina della Roma e lo stadio inneggia a Totti; VIDEO - Val di Fassa, l'incredibile discesa di Laura Pirovano: davanti a tutte per un centesimo.
Roma, Pellegrini: Gasp è incredibile. L'obiettivo Champions ci mette pressione, ma...Lunga intervista quella rilasciata da Lorenzo Pellegrini al portale statunitense 247Sports, il quale ha ripercorso la sua carriera alla Roma. Queste le sue parole: Maglia preferita scambiata? Già ... tuttomercatoweb.com
Una forte grandinata si è abbattuta su Roma Nord - facebook.com facebook
Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendaria. Nel frattempo Bruno Vespa attende Meloni a ‘Porta a porta’. Di Giovanni Lamberti x.com