boom di iscritti al liceo scientifico tiene il classico soffre il linguistico

Schizza in alto l’indice di gradimento dello Scientifico, dove, sull’onda di 182 iscrizioni, a settembre verrà attivata una classe in più, la settima, rispetto alle usuali 6 sezioni prime. "Tiene" il Classico, con 45 iscritti distribuiti su due sezioni; in (leggera) contrazione il Linguistico, dove il prossimo anno scolastico partirà con 2 classi prime contro le 3 attuali. Sono questi i numeri del liceo Primo Levi, storica realtà di San Donato (con sede distaccata a San Giuliano) che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il bacino d’utenza del Sud-Est Milanese. Le iscrizioni totalizzate per l’anno scolastico 2026-2027 "sono il riflesso di un orientamento generale, con lo scientifico che si conferma tra le scuole più richieste dai ragazzi e le loro famiglie - commenta la preside del Levi, Paola Cagnazzo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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