Il Gruppo Fs presenta il libro | Viaggiare con leggerezza

Il Gruppo FS ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro intitolato “Viaggiare con leggerezza”, edito da minimum fax. Il volume raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “AR Andata e Racconto”. La pubblicazione si inserisce nel progetto di valorizzazione della narrativa legata ai temi del viaggio e della mobilità. La presentazione del libro è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e coinvolge diverse iniziative promozionali. La scelta di pubblicare questa antologia si inserisce nel contesto delle attività culturali del gruppo.

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Il Gruppo FS presenta l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax,che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “AR Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Gruppo Fs presenta il libro: “Viaggiare con leggerezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Sullo stesso argomento Leggi anche: Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con leggerezza', antologia di autori FS Engineering leader in Italia: la società del Gruppo FS punta su digitale e sostenibilitàFS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma – secondo STEMA, la più grande community di ingegneri – come la prima realtà... Il Gruppo Fs presenta il libro: Viaggiare con leggerezzaIl Gruppo FS presenta l’antologia Viaggiare con leggerezza, edita da minimum fax,che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario A/R Andata e Racconto. Viaggiar ... tpi.it Gruppo FS, a Torino presentato il libro Viaggiare con leggerezzaTORINO (ITALPRESS) - Realizzare un'antologia in movimento che esplora il viaggio come stato d'animo e necessità narrativa. E' questo lo spirito della terz ... italpress.com