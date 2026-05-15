Il ddl sulla caccia ha portato a una modifica significativa alla gestione di Ispra, l’ente di ricerca ambientale nazionale. La presidente dell’ente, ex senatrice di un partito politico, ha deciso di schierarsi con le posizioni del governo, suscitando reazioni tra i lavoratori. Questi ultimi hanno commentato con insoddisfazione la mancanza di ascolto e di dialogo, considerando la decisione come un passo indietro per l’indipendenza scientifica dell’istituto. La questione ha acceso un dibattito sulla tutela delle istituzioni di ricerca in Italia.

Non bastava aver preso uno dei più importanti e prestigiosi organi scientifici del nostro Paese, mettendovi alla guida una figura politica ( per la prima volta nella storia ) emanazione stessa del governo. Perché ora la maggioranza ha messo nero su bianco il depotenziamento dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Pronto a votarlo – dopo il via libera delle commissioni competenti – in Aula. E allora i lavoratori di Ispra – attraverso l’ Unione sindacale di Base, il sindacato più rappresentativo all’interno dell’ente – hanno scritto una dura lettera rivolta sia alla presidente, Alessandra Gallone, sia alla direttrice generale, Maria Siclari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo svilisce Ispra nel ddl caccia, la presidente (ex senatrice di Forza Italia) si allinea. I lavoratori: “Silenzio inaccettabile”

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