Australia | la senatrice Tyrrell entra nel Labor per dare forza al governo

Una senatrice ha deciso di lasciare il suo ruolo come indipendente per unirsi al Partito Laburista in Australia, con l’obiettivo di rafforzare la maggioranza del governo in Senato. La sua scelta potrebbe influenzare la distribuzione dei seggi e gli equilibri tra le forze politiche presenti. La decisione ha suscitato attenzione tra gli osservatori, che si chiedono come questa mossa cambierà la composizione dell’assemblea legislativa.

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