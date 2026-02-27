La senatrice Gallone è la nuova presidente dell’Ispra L’opposizione | A rischio l’indipendenza dell’ente

La senatrice Gallone è stata nominata presidente dell’Ispra, diventando la prima figura con un profilo politico a ricoprire questo ruolo nella storia dell’ente. L’opposizione ha espresso preoccupazioni riguardo all’indipendenza dell’Istituto, evidenziando possibili rischi legati alla natura politica della nomina. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche.

Per la prima volta nella sua storia, come vi avevamo preannunciato, l’ Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) sarà presieduto da una figura con un profilo strettamente politico. La senatrice bergamasca Alessandra Gallone si è insediata ufficialmente come nuova presidente dell’ente pubblico mercoledì 25 febbraio. Nata a Bergamo nel 1966, Gallone è laureata in Lingue e Letterature Straniere, diploma ottenuto all’ateneo della città orobica. Senatrice della Repubblica per due legislature, è stata componente di varie commissioni: Ambiente, Agricoltura, Giustizia e della Commissione d’inchiesta sugli Ecoreati. Negli ultimi anni è stata consiglieta della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), Gilberto Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’ex senatrice Gallone alla guida dell’Ispra: è la prima figura politica nella storia dell’IstitutoUn’ex senatrice bergamasca alla guida del più importante ente pubblico di ricerca nazionale per la tutela dell’ambiente, una nomina che segna una...

Leggi anche: Alessandra Gallone presidente designato dell’Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale (Ispra)

Temi più discussi: Maria Alessandra Gallone è la nuova Presidente dell'ISPRA — Italiano; Ispra, il primo presidente politico: Alessandra Gallone di Forza Italia. Avs: a rischio indipendenza; Maria Alessandra Gallone è la nuova Presidente dell'ISPRA; ISPRA: Maria Gallone è la nuova presidente.

La senatrice Gallone è la nuova presidente dell’Ispra. L’opposizione: A rischio l’indipendenza dell’enteAlessandra Gallone, che si è insediata mercoledì 25 febbraio, è la prima figura politica al vertice dell'Ispra. bergamonews.it

Maria Alessandra Gallone è la nuova presidente dell'Ispra(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Si è insediata oggi la nuova presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Maria Alessandra Gallone. Lo rende noto l'Ispra. Nata a Bergamo nel 1 ... msn.com

Si è insediata la nuova Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Maria Alessandra Gallone.Nata a Bergamo nel 1966, laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Bergamo, docente abilitata, - facebook.com facebook