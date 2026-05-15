Il Governo per la prima volta a Eurovision 2026 | per Sal Da Vinci si muove il Ministro del Turismo Mazzi
Per la prima volta, un rappresentante del Governo partecipa all’evento Eurovision, con un viaggio a Vienna del ministro del Turismo accompagnato da rappresentanti di enti musicali. L’obiettivo dichiarato è sostenere il cantante Sal Da Vinci, che partecipa alla manifestazione. La visita si svolge con la collaborazione di organizzazioni musicali nazionali e si inserisce in un'iniziativa istituzionale volta a promuovere la partecipazione del paese all’Eurovision.
Per la prima volta il Governo segue Eurovision: il ministro Mazzi vola a Vienna con FIMI e Assoconcerti per sostenere Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Eurovision Song Contest 2026 - First Semi-Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote
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