Il sottosegretario Gianmarco Mazzi si recherà domani a Vienna, presso la Wiener Stadthalle, per seguire da vicino la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Il governo italiano ha deciso di sostenere ufficialmente la partecipazione del rappresentante italiano all’evento musicale internazionale. La presenza del rappresentante italiano a Vienna si inserisce nelle attività di supporto alla selezione e alla promozione del cantautore italiano in vista della manifestazione europea.

Gianmarco Mazzi a Vienna. Il governo del nostro Paese sostiene l’Italia all’Eurovision. Il sottosegretario sarà domani alla Wiener Stadthalle di Vienna per seguire da vicino la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Lo riferiscono fonti vicine all’evento all’Adnkronos. Con lui ci sarà una delegazione del settore musicale italiano: il ceo di Fimi Enzo Mazza e il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia. La volontà è quella di sostenere la cultura italiana in Europa, mostrando anche vicinanza istituzionale. Sal Da Vinci avrà dei fan di eccezione in platea! Il successo dell’artista reduce da Sanremo, sta accendendo i riflettori sul settore evento in Italia e la presenza di Sal in finale testimonia che l’export musicale italiano vola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Eurovision 2026, il sottosegretario Mazzi pronto a volare a Vienna per sostenere Sal Da Vinci

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