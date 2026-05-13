Durante un suo intervento al Senato, il leader di un partito ha rivolto parole di ringraziamento alla premier, con un tono amichevole e positivo. La premier ha risposto invitando a trasformare l’attuale apertura in un varco più grande, lasciando aperta la porta del governo. Lo scambio ha attirato l’attenzione per il tono cordiale e il reciproco apprezzamento tra i due esponenti politici.

È stato uno scambio con toni morbidi e segnato da reciproci ringraziamenti, quello tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni durante il premier time in corso al Senato. Il leader di Azione, che è stato il primo a intervenire, ha chiesto al governo di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi aperta alle proposte delle opposizioni, “ovviamente con le necessarie coperture, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto per la gestione delle emergenze per l’Italia. Altrimenti il Paese avrà estreme difficoltà”, ha detto. Meloni l’ha ringraziato per la sua proposta, dicendo che da parte sua c’è “una porta aperta”. Nella replica Calenda ha, a sua volta, ringraziato la presidente del Consiglio e aggiunto: “Grazie per la porta aperta, ci sforziamo per farlo diventare un portone “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le “amorose effusioni” tra Meloni e Calenda: “Porta del governo aperta”. “Facciamola diventare un portone”

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