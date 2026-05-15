Bonelli | Il piano del governo sul nucleare è una truffa Meloni ci dica se vuole usarlo per scopi militari
Il piano del governo riguardante il nucleare è stato descritto come una truffa e una presa in giro, secondo quanto dichiarato da un esponente politico. La critica si concentra sulla trasparenza e sulla reale finalità delle politiche proposte, con particolare attenzione alle possibili implicazioni militari. La questione viene sollevata in un momento di discussione pubblica più ampia sull’energia nucleare e le sue applicazioni. Il rappresentante ha chiesto chiarimenti su eventuali scopi militari collegati alle strategie energetiche nazionali.
Il piano del governo sul nucleare "è una truffa e una grande presa in giro", lo dice a Fanpage.it il leader di Avs Angelo Bonelli, che denuncia la bocciatura della maggioranza all'emendamento che ne limitava l'utilizzo a soli scopi civili: "Meloni vuole aprire all'uso militare?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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