Il Giro d' Italia incrocia la Madonna di San Luca | strade chiuse e bus deviati

Il 17 maggio a Bologna e nei comuni limitrofi si svolgerà una tappa del Giro d'Italia, con la chiusura di alcune strade e la deviazione di pullman e mezzi pubblici. Contestualmente, la statua della Madonna di San Luca verrà portata in processione sul Colle della Guardia. La giornata sarà caratterizzata da un’intensa attività di viabilità, con interventi temporanei per permettere il passaggio della corsa ciclistica e della processione religiosa. La viabilità sarà regolamentata dalle autorità competenti per tutta la giornata.

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