Il Giro d' Italia incrocia la Madonna di San Luca | strade chiuse e bus deviati
Il 17 maggio a Bologna e nei comuni limitrofi si svolgerà una tappa del Giro d'Italia, con la chiusura di alcune strade e la deviazione di pullman e mezzi pubblici. Contestualmente, la statua della Madonna di San Luca verrà portata in processione sul Colle della Guardia. La giornata sarà caratterizzata da un’intensa attività di viabilità, con interventi temporanei per permettere il passaggio della corsa ciclistica e della processione religiosa. La viabilità sarà regolamentata dalle autorità competenti per tutta la giornata.
Sarà una domenica articolata quella del 17 maggio. È previsto, infatti, il passaggio del Giro D'Italia, a Bologna e in diversi comuni della provincia e, come da tradizione, l'icona della Madonna di San Luca tornerà sul Colle della Guardia in processione. Le celebrazioni della giornata Domenica 17. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Viaggio in Camper in SICILIA il nostro ITINERARIO COMPLETO
Sullo stesso argomento
Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San GiovanniVenerdì 1° maggio dalle ore 15:00 a piazza San Giovanni in Laterano si terrà il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil dedicato al tema del lavoro...
Concertone Primo Maggio Roma 2026: strade chiuse, metro e bus deviati a San GiovanniOggi, 1° maggio 2026, Roma torna a riempirsi di musica con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano.
Il 6 maggio si inaugura Alessandria e il Giro d'Italia: un'occasione per celebrare una lunga storia d'amore tra la città di #Alessandria ed il Giro d'Italia. #madonnadelghisallo @follower Giro d'Italia facebook
Il mio primo viaggio in Italia reddit
Il Giro d’Italia attraversa la Romagna domenica 17 maggio: modifiche alla viabilità e percorsi alternativi nel territorio faentinoIn provincia di Ravenna la corsa muoverà da Cervia, raggiungendo il chilometro zero in zona Saline. Dopo l’attraversamento dell’abitato di San Pietro in Trento, i corridori impegneranno la SP34 via ... ravennanotizie.it
obiezione di coscienza - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Arriva il Giro d'Italia, scuole chiuse a ChietiIn occasione della partenza dell’8ª tappa del 109° Giro d’Italia Chieti–Fermo, in programma sabato 16 maggio 2026, il Comune di Chieti ha emanato il dispositivo straordinario di viabilità necessario ... abruzzoindependent.it