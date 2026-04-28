Primo maggio a Roma | le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni

Venerdì 1° maggio a Roma si svolgerà il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni in Laterano, organizzato da sindacati confederali. L’evento inizierà alle 15:00 e includerà esibizioni di vari artisti, tra cui i Litfiba, Geolier, Madame, Riccardo Cocciante e Sayf. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, alcune strade saranno chiuse e i bus di linea saranno deviati nelle zone interessate.

Venerdì 1° maggio dalle ore 15:00 a piazza San Giovanni in Laterano si terrà il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil dedicato al tema del lavoro dignitoso e che vedrà esibirsi sul palco artisti come i Litfiba, Geolier, Madame, Riccardo Cocciante e Sayf. Per l’evento saranno diverse le strade.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati Concertone Primo Maggio Roma 2026: tornano i Litfiba storici sul palco di San GiovanniIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Madame, Geolier, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a Roma. Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: tutti gli artisti che saliranno sul palco di Piazza San GiovanniConcerto Primo Maggio 2026 a Roma: lineup, cantanti e scaletta dell’evento in Piazza San Giovanni. Tutte le info su orari e diretta TV. alfemminile.com Concerto Primo Maggio 2026: cast, cantanti e scaletta del concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 è pronto a trasformare Piazza San Giovanni in Laterano in un’enorme festa collettiva, un appuntamento che ogni anno richiama ... ilsipontino.net IL GRANDE PALCO DI ROMA: IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO Il Concerto del Primo Maggio di Roma torna nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano, confermandosi anche nel 2026 come il più grande evento gratuito di musica dal vi - facebook.com facebook