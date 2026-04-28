Primo maggio a Roma | le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1° maggio a Roma si svolgerà il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni in Laterano, organizzato da sindacati confederali. L’evento inizierà alle 15:00 e includerà esibizioni di vari artisti, tra cui i Litfiba, Geolier, Madame, Riccardo Cocciante e Sayf. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, alcune strade saranno chiuse e i bus di linea saranno deviati nelle zone interessate.

Venerdì 1° maggio dalle ore 15:00 a piazza San Giovanni in Laterano si terrà il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil dedicato al tema del lavoro dignitoso e che vedrà esibirsi sul palco artisti come i Litfiba, Geolier, Madame, Riccardo Cocciante e Sayf. Per l’evento saranno diverse le strade.🔗 Leggi su Romatoday.it

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