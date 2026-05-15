Il Giro d' Italia arriva sul Blockhaus Marsilio | L’Abruzzo e il ciclismo sono fratelli gemelli

Oggi l'attenzione del Giro d'Italia si è concentrata sulla salita del Blockhaus, nel cuore dell’Abruzzo. La settima tappa, lunga 244 chilometri tra Formia e il traguardo in salita, ha visto il vincitore danese Jonas Vingegaard della squadra Visma-Lease a Bike. Questa frazione rappresenta la prima vera salita impegnativa di questa edizione e ha coinvolto i ciclisti in un percorso molto lungo. L’arrivo sul Blockhaus ha sottolineato il ruolo centrale della regione nel percorso della corsa.

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