Il Giro d' Italia arriva sul Blockhaus Marsilio | L’Abruzzo e il ciclismo sono fratelli gemelli
Oggi l'attenzione del Giro d'Italia si è concentrata sulla salita del Blockhaus, nel cuore dell’Abruzzo. La settima tappa, lunga 244 chilometri tra Formia e il traguardo in salita, ha visto il vincitore danese Jonas Vingegaard della squadra Visma-Lease a Bike. Questa frazione rappresenta la prima vera salita impegnativa di questa edizione e ha coinvolto i ciclisti in un percorso molto lungo. L’arrivo sul Blockhaus ha sottolineato il ruolo centrale della regione nel percorso della corsa.
L'Abruzzo protagonista del Giro d'Italia con il traguardo odierno del Blockhaus: è il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a vincere la settima tappa del Giro, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga e col primo arrivo in salita di questa edizione. Il favorito della corsa ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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