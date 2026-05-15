Giro d’Italia 2026 oggi il primo vero esame | arrivo durissimo sul Blockhaus

Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta la settima tappa, da Formia al Blockhaus, lunga 244 chilometri. La frazione presenta il primo arrivo in salita importante dell’edizione, mettendo alla prova i corridori con un percorso impegnativo e selettivo. La tappa rappresenta un momento chiave per gli atleti in corsa, poiché potrebbe influenzare significativamente la classifica generale. La gara si svolge su un tracciato che combina tratti pianeggianti e salite ripide, con il Blockhaus come punto di arrivo, caratterizzato da una salita impegnativa.

Il Giro d’Italia 2026 entra nel vivo con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Oggi la Corsa Rosa affronta il primo grande arrivo in salita dell’edizione, con una frazione lunga e selettiva che può già dare indicazioni pesanti sugli uomini di classifica. Partenza alle 10.45, arrivo previsto intorno alle 17.15. La prima parte della tappa sarà meno impegnativa, con il gruppo che pedalerà lungo il litorale pontino prima di spostarsi progressivamente verso l’Abruzzo. Da lì, però, la corsa cambierà volto: le difficoltà aumenteranno e non ci sarò quasi più lo spazio per respirare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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