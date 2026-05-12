Il ritorno del Giro d’Italia sul Blockhaus e a Chieti | cresce l' attesa
Il Giro d’Italia si prepara a tornare in Abruzzo con due tappe attese. Venerdì 15 maggio è previsto l’arrivo sul Blockhaus, mentre il giorno seguente la corsa partirà da piazza San Giustino a Chieti. La presenza della gara nel territorio ha suscitato interesse tra gli appassionati, con i preparativi in corso per l’evento. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale della corsa a tappe più celebre del paese.
Conto alla rovescia per le tappe abruzzesi del Giro d'Italia con arrivo sul Blockhaus venerdì 15 maggio e la successiva partenza da piazza San Giustino a Chieti il giorno successivo. Le tappe sono state presentate a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila dal presidente della Regione Abruzzo Marco.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Il Giro d’Italia torna al Blockhaus: la Provincia al lavoro per risolvere le criticità in vista della tappa più lunga del 2026Per fare le verifiche sulle strade dove insiste ancora la neve dopo il maltempo che ha caratterizzato i giorni precedenti la Pasqua, si provvederà...
Giro d’Italia 2026, percorso durissimo: Blockhaus, Pila, Giau e Piancavallo possono decidere la Corsa RosaIl Giro d’Italia 2026 si annuncia come una corsa completa, selettiva e ricca di trappole fin dalle prime giornate.
Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la 7ª tappa Formia–Blockhaus.; Il ritorno del Giro d’Italia. Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse; Formia torna capitale del ciclismo: il Giro d’Italia riaccende il Sud pontino dopo 52 anni.
MITRANO: IL GIRO, UNA GRANDE VETRINA PER IL GOLFO E LA PROVINCIA DI LATINA Il Consigliere Regionale Cosmo Mitrano ha accolto con favore il ritorno del Giro d’Italia, definendolo un’occasione unica per promuovere la cultura, la storia e l’identità facebook
Eneco Tour 2026: il ritorno di uno sponsor storico assicura una denominazione stabile e una partnership di tre anni per il Giro dei Paesi Bassi, con anche l’integrazione del Simac Ladies Tour. Scopri i dettagli sull’accordo tra TIG Sports & Events e Enec… x.com
HAASE vs. VERSTAPPEN: Il Ritorno | Dual Onboards | Qualifiche 24h del Nürburgring - reddit.com reddit
Il ritorno del Giro d’Italia. Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasseImporto minore sull’occupazione di suolo: La corsa è di interesse civico. Prima della tappa del 24 maggio previste varie iniziative al velodromo Vigorelli. ilgiorno.it