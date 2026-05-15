Il giallo degli appunti ignoti

Un appunto scritto a penna, di cui si ignora l’autore e il contenuto preciso, è stato rinvenuto durante le indagini in relazione a un episodio avvenuto diversi anni fa. Il documento è stato trovato in un luogo legato alle prime fasi di un’indagine su un uomo coinvolto in un caso giudiziario. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulla pista investigativa, ma al momento non sono stati divulgati dettagli specifici sul contenuto dell’appunto o sulle circostanze del ritrovamento.

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Un appunto misterioso scritto a penna, da approfondire, risalente all’epoca della prima indagine su Andrea Sempio. L’inchiesta archiviata in tempo record nel marzo 2017 dopo la richiesta dell’allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Un appunto di una decina di righe di mano ignota, annotate con una grafia piccola e ordinata, in cui lo scrivente ha un lapsus e confonde Andrea Sempio con Alberto Stasi, chiamandoli entrambi Andrea. E su cui la procura di Brescia, che ipotizza un accordo corruttivo tra Venditti e Giuseppe Sempio (padre dell’attuale indagato) sta lavorando. C’è anche questo documento, rinvenuto lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giallo degli appunti ignoti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Madre e figlia avvelenate, sequestrato il cellulare della sorella Alice. «Annotava i pasti» Sullo stesso argomento Garlasco, spuntano appunti ignoti nella richiesta di archiviazione per Andrea SempioTrovate annotazioni manoscritte in un fascicolo dei carabinieri di Pavia: le correzioni sarebbero confluite nell’istanza definitiva. Garlasco, spuntano appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su SempioCaso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio. #Garlasco. Il giallo degli appunti sulla richiesta di archiviazione per #Sempio nel 2017. I pm di Pavia inviano atti a Brescia che indaga per #corruzione. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com Garlasco, il giallo degli appunti ignoti scritti a penna nella prima richiesta di archiviazione su Sempio. E Stasi viene chiamato AndreaIl ritrovamento nell'archivio dei Carabinieri del Nucleo informativo di Pavia. Gli atti inviati alla Procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta su Sempio ... milano.corriere.it Garlasco, il giallo degli appunti: trovata bozza con correzioni anonimeAl Nucleo informativo di Pavia trovata una bozza di archiviazione dell'inchiesta su Sempio con correzioni manoscritte anonime poi recepite nell'atto definitivo. blogsicilia.it