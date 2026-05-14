Garlasco spuntano appunti ignoti nella richiesta di archiviazione per Andrea Sempio

Durante l’indagine a Garlasco sono state rinvenute annotazioni manoscritte all’interno di un fascicolo dei carabinieri di Pavia. Le note, che non erano state identificate in precedenza, sono state trovate tra i documenti usati per richiedere l’archiviazione di una posizione. Secondo quanto riferito, le correzioni apposte sui fogli sarebbero state successivamente inserite nell’istanza definitiva presentata in giudizio. La scoperta ha suscitato l’attenzione degli inquirenti e del pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Trovate annotazioni manoscritte in un fascicolo dei carabinieri di Pavia: le correzioni sarebbero confluite nell’istanza definitiva. Atti trasmessi alla Procura di Brescia Un foglio con una decina di righe scritte a penna, privo di data e firma, spillato davanti a una bozza di richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Questo il documento rinvenuto nell’ottobre scorso nell’ambito delle nuove verifiche della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi del caso Garlasco. In particolare, le annotazioni riguardano la posizione di Andrea Sempio, il 38enne già indagato tra il 2016 e il 2017 e poi archiviato. Il foglio è stato scoperto all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, reparto che, secondo quanto emerge dagli atti, non aveva la delega per le prime indagini sull’indagato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, spuntano appunti ignoti nella richiesta di archiviazione per Andrea Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, spuntano appunti ignoti sull’archiviazione di Sempio: ora indaga la Procura di Brescia Sullo stesso argomento Leggi anche: Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Procura di Pavia, appunti “ignoti” per richiesta archiviazione di Sempio Garlasco, trovati appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Andrea Sempio: il nome sbagliato di Stasi e le correzioni accolte dai pmUn nuovo pezzo del puzzle Garlasco spunta dall'indagine della Procura di Pavia: una decina di righe scritte a penna in un foglio. Sono appunti ... msn.com Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su SempioUna decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del ... ilgiornale.it