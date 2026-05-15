Il GF Vip risorge nella classifica dei programmi più social | Ilary Blasi in stato di grazia le donne dominano

Il Grande Fratello Vip si conferma uno dei programmi più discussi sui social, anche se gli ascolti televisivi restano al di sotto. La conduttrice è particolarmente apprezzata in questa edizione, mentre le donne partecipanti si distinguono per l’attenzione che suscitano tra il pubblico online. Nonostante i numeri in tv non siano paragonabili alle visualizzazioni sui social media, il format continua a mantenere un ruolo forte nel panorama televisivo, con una presenza significativa nella discussione digitale.

Il Grande Fratello Vip è vivo e vegeto, nonostante gli ascolti tv non riescano a essere speculari al suo enorme successo sui social. Un riscontro su segmento, fatto di visione e condivisioni mirate e non sull'intera durata, ancora extra large. A dominare sono le donne dentro e fuori la Casa. Da Ilary Blasi conduttrice a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste fino a Elia, Mussolini, Volpe, Ilardo e Manzini leader delle dinamiche nel gioco, la Grande Sorella ha avuto una marcia in più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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