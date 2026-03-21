Siparietto tra Ilary Blasi e Lucarelli al Gf Vip | I caffè li faccio bene Vuoi che porti un'amica?

Durante l'apertura del Grande Fratello Vip, si è svolto un scambio di battute tra la conduttrice e l’opinionista. La conduttrice ha chiesto a Lucarelli se desiderasse portare un’amica, mentre quest’ultima ha risposto scherzosamente sul fare bene i caffè. Il dialogo si è svolto in modo leggero e informale, con battute che hanno coinvolto i presenti nel primo momento dello show.

Scambio di battute tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli in apertura del Grande Fratello. La conduttrice invita l'opinionista a casa e il dialogo scivola sul doppio senso. Dietro l'ironia sulle doti da "barista" di Ilary, si nasconde il fantasma del gossip che ha segnato la fine del suo matrimonio con Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grande Fratello Vip, le frecciatine tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi: “Li conosco bene i tuoi caffè”Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello e subito scintille con Ilary Blasi: dal caffè con Iovino alla mensa Mediaset, una prima puntata di battute e... Barbara d’Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF, lei interviene: “Ma cosa c’entra Ilary?”Un vecchio video tornato virale sui successi di Pomeriggio 5 riaccende la nostalgia dei fan di Barbara d’Urso, che chiamano in causa Ilary Blasi in... Ilary Blasi torna al Grande Fratello VIP - cacciato Alfonso Signorini Contenuti utili per approfondire Ilary Blasi Temi più discussi: I Nuovi Mostri: al primo posto Ilary Blasi che torna col Grande Fratello Vip; Ilary Blasi al GF Vip: Per me è un ritorno a casa, e in studio porta la figlia Chanel e la nonna; Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli punge Ilary Blasi (e Francesco Totti): Alessandra Mussolini? Come vedere l'ex alla sentenza di...; Grande Fratello Vip 2026, la frecciata di Selvaggia Lucarelli alla Rai: A Mediaset si mangia, dall'altra parte... Ilary Blasi 'flirta' con Selvaggia Lucarelli: Stai accendendo la fantasia di molti.... Lei: Porto anche una amica?La dinamica più interessante del Grande Fratello Vip di quest’anno, appena partito, sembrano essere i botta e risposta tra la conduttrice e la sua opinionista. Ieri, in apertura di puntata, un nuovo c ... today.it Ilary Blasi al Grande Fratello Vip tra ironia e verità. La frase su Totti colpisceIlary Blasi al Grande Fratello Vip si lascia andare a una confessione sulla fine del matrimonio con Totti. I fan: Non l'abbiamo ancora superata ... corrieredellosport.it Il Grande Fratello Vip precipita (e rischia), Ilary Blasi surclassata da Antonella Clerici Su Rai 1 The Voice Generations interessa 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 22:01 alle 00:22, confermando e persino rafforzando la propria posizione di leader facebook L'amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller, Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più x.com