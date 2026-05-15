Il gesto di solidarietà della famiglia Pinsuti | Donate due carrozzine a Medicina il nostro grazie

La famiglia Pinsuti ha donato due carrozzine all’ospedale di Nottola, nel reparto di Medicina interna, in ricordo della signora Renata Ferroni, che vi era stata ricoverata prima della sua scomparsa. La donazione è stata effettuata dai familiari, che hanno espresso il loro ringraziamento attraverso un messaggio di solidarietà. L’atto è stato deciso in segno di riconoscenza e di vicinanza nei confronti del personale sanitario e della struttura ospedaliera.

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Quando l’amore per una persona scomparsa diventa solidarietà. È la storia della famiglia Pinsuti. In ricordo della signora Renata Ferroni, il marito e i due figli hanno consegnato all’ospedale di Nottola due nuove carrozzine al reparto di Medicina interna dove la donna era stata ricoverata. I mezzi saranno impiegati per facilitare gli spostamenti dei pazienti. "Desideriamo esprimere un profondo ringraziamento alla famiglia Pinsuti per il generoso gesto in memoria della loro cara, la signora Renata Ferroni, recentemente scomparsa presso il nostro reparto di Medicina interna, - dice la direttrice Barbara Bianconi. – Rappresenta non solo un contributo funzionale al miglioramento dei servizi del reparto, ma anche un prezioso messaggio di stima e fiducia nei confronti del lavoro svolto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gesto di solidarietà della famiglia Pinsuti: "Donate due carrozzine a Medicina, il nostro grazie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due carrozzine donate all'ospedale "Perrino": solidarietà per i pazienti con disabilitàBRINDISI - Un gesto concreto che accorcia le distanze tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Uova di Pasqua donate ai bambini della Pediatria: il (dolce) gesto dei carabinieriUn’iniziativa benefica per rendere la Pasqua dei bimbi in ospedale un po’ più serena. NOTTOLA, DONATE DUE CARROZZINE AL REPARTO DI MEDICINA INTERNAUn gesto di solidarietà nato dal ricordo e dalla gratitudine. Nella giornata del 14 maggio la famiglia Pinsuti ha donato due nuove carrozzine al reparto di Medicina interna dell’ospedale di Nottola, i ... oksiena.it Donate due carrozzine alla Medicina interna dell’ospedale di NottolaMONTEPULCIANO. Quando l’amore per una persona scomparsa diventa solidarietà. È quanto fatto ieri 14 maggio all’ospedale di Nottola dalla famiglia ... ilcittadinoonline.it