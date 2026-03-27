Durante le festività pasquali, un gruppo di carabinieri della sezione locale ha donato uova di cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. L’iniziativa, organizzata dall’associazione nazionale carabinieri di Cento, mira a portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, proseguendo le attività di sostegno e solidarietà previste dall’associazione stessa.

Un’iniziativa benefica per rendere la Pasqua dei bimbi in ospedale un po’ più serena. In occasione delle prossime festività l’associazione nazionale carabinieri, sezione di Cento, proseguirà nella sua attività di servizio a beneficio della collettività. Ricevi le notizie di Aguscello-Cona-Quartesana, Gratis sul tuo Cellulare! FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Battiti Live, la città si gode il successo: piazza piena, 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke Errori, dietro le quinte, selfie e cantanti. fantasma: foto e video inediti di Battiti Live Spring . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Uova di Pasqua donate ai bambini della Pediatria: il (dolce) gesto dei carabinieri

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