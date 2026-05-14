Reggio Emilia Approach ultimo giorno di visita della principessa Kate | luce spazio e natura per stimolare la curiosità dei piccoli

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è conclusa a Reggio Emilia la visita della principessa Kate, che ha partecipato a un evento dedicato all’approccio educativo locale. Durante l’incontro, è stato sottolineato come l’ambiente naturale venga considerato un elemento fondamentale nel processo di apprendimento dei bambini, favorendo la scoperta e la curiosità. La giornata si è concentrata su temi come la luce, lo spazio e la natura, elementi che vengono integrati nelle prime esperienze educative.

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L'ambiente e la natura come "terzo insegnante" nelle prime relazioni ed esperienze dei bambini. È questo uno dei pilastri del Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa che caratterizza le scuole per l'infanzia comunali della città, e che è il fil rouge della seconda e ultima giornata di visita in Emilia della principessa Kate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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