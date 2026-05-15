Il Genoa conferma l’addio di Malinovskyi a parametro zero | Grazie Ruslan per questa bellissima avventura

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha annunciato ufficialmente la separazione da Malinovskyi, che lascia il club a parametro zero. L’addio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, in cui si ringrazia il giocatore per il periodo trascorso con la squadra. Malinovskyi si era unito al club in precedenza e ora termina il suo rapporto contrattuale senza indennizzo. La comunicazione non specifica future destinazioni per il calciatore.

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