Inter-Genoa le pagelle | Dimarco un gol da 7,5 Malinovskyi crolla 5

Nella sfida tra Inter e Genoa, Dimarco ottiene il voto più alto con un gol da 7,5, mentre Malinovskyi segna un calo, valutato 5. Thuram è l’unico tra i nerazzurri a non brillare, mentre tra i rossoblù Bijlow si distingue per diverse parate decisive. La partita si conclude con queste valutazioni, che riflettono le prestazioni di alcuni giocatori in campo.

Nei nerazzurri male solo Thuram. Tra le fila di De Rossi il migliore è Bijlow, protagonista di diverse parate. Ok Colombo, non convince Messias. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTI

