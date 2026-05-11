Ruslan Malinovskyi sta valutando un trasferimento in Turchia dopo aver lasciato il Genoa a parametro zero. La notizia, riportata da Romano, indica che il centrocampista ucraino potrebbe presto firmare con il Trabzonspor. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sul contratto o sui tempi dell’accordo, ma le trattative sono in corso e il suo futuro potrebbe essere in una nuova lega.

Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Mauro Icardi, perché dentro l’area di rigore (ancora) non ci sono paragoni: il suo sfogo e com’è andato l’ultimo ballo al Galatasaray Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malinovskyi verso il Trabzonspor: futuro in Turchia dopo l’addio a zero al Genoa: la rivelazione di Romano

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