Il SentierElsa si trova di fronte a una decisione che riguarda il suo utilizzo futuro: mantenere l’area come parco naturale protetto oppure svilupparla come destinazione turistica. La questione riguarda esclusivamente le due opzioni di destinazione, senza altre alternative. La scelta influenzerà il modo in cui l’area verrà gestita e valorizzata nei prossimi anni. Attualmente, non ci sono decisioni ufficiali o piani definitivi, ma si continua a discutere sulle possibili direzioni da intraprendere.

Il futuro del SentierElsa passa da una scelta precisa: puntare su un parco naturale tutelato oppure trasformarlo in un’area a forte vocazione turistica. È questa, secondo il capogruppo Pd Francesco Cavalieri (nella foto), la questione centrale. "Questa amministrazione deve decidere con chiarezza cosa voglia fare del SentierElsa: se un parco ambientale o invece un Parco Giochi – afferma Cavalieri –. Il turismo non è il problema. Lo è l’assenza di regole e investimenti adeguati per gestire un successo ormai divenuto, per fortuna, enorme". Negli ultimi anni il SentierElsa è diventato una delle mete più frequentate del territorio. Un fenomeno che, secondo il centrosinistra, ha fatto emergere problemi sempre più evidenti: rifiuti, parcheggi insufficienti, balneazione incontrollata e rischi per un ecosistema considerato fragile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro SentierElsa tra parco tutelato e area turistica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Taormina tra mito e conti: la città turistica risorge dal dissesto e punta su Pnrr e futuroTaormina è una città piccola solo all’anagrafe: circa 10 mila residenti, ma con un ricambio umano degno di un aeroporto internazionale.

“Guida Turistica Partecipata”, il territorio dell'area sidicina si racconta insiemeIl territorio si racconta meglio quando a farlo sono le persone che lo vivono ogni giorno.