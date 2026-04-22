Guida Turistica Partecipata il territorio dell' area sidicina si racconta insieme

Nel territorio dell’area Sidicina si svolge un progetto che coinvolge direttamente le persone che lo abitano. Promosso dal Distretto del Commercio dell’Alto Casertano, il progetto si chiama “Guida Turistica Partecipata” ed è stato ideato per raccogliere testimonianze e storie vissute quotidianamente. L’obiettivo è creare una guida che rifletta le esperienze di chi conosce profondamente il territorio, senza ricorrere a descrizioni ufficiali o generalizzate.

Il territorio si racconta meglio quando a farlo sono le persone che lo vivono ogni giorno. È da questa consapevolezza che nasce la nuova iniziativa del Distretto del Commercio Area Sidicina Alto Casertano, che lancia la “Guida Turistica Partecipata”, un progetto ambizioso che punta a costruire un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nasce la “Guida Turistica Partecipata”: il Distretto Alto Casertano coinvolge cittadini e territoriUn progetto che punta a raccontare il territorio partendo da chi lo vive ogni giorno. “Missili a Dubai, che paura”. Guida turistica racconta la drammatica esperienzaLucca, 6 marzo 2026 – C’è anche Marcela Paz Donas – originaria del Cile, ma da 13 anni residente a Lucca – tra i connazionali rimasti bloccati in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nasce la Guida Turistica Partecipata: il Distretto Alto Casertano coinvolge cittadini e territori; Il Distretto del commercio area sidicina Ac lancia progetto Guida turistica partecipata; TEANO – Guida Turistica Partecipata, è la nuova iniziativa del Distretto del Commercio Area Sidicina Alto Casertano; Arriva la ‘Guida turistica partecipata’ per l’Area Sidicina Alto Casertano. Arriva la ‘Guida turistica partecipata’ per l’Area Sidicina Alto CasertanoScopri tutti i dettagli riguardo Arriva la 'Guida turistica partecipata' per l’Area Sidicina Alto Casertano . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Fare la guida turistica: 2.000 piemontesi al primo esame nazionale (ma ne sono passati 68). Il boom tra abusivismo e bici tourAl primo esame nazionale di abilitazione ha passato lo scritto il 3,6% dei piemontesi candidati (ma è il dato più alto in Italia). A Torino ce ne sono già 500, ma non bastano ancora: «Il vero problema ... torino.corriere.it SAN VITO AL TAGLIAMENTO.Progetto ‘Bike Rings’ Terre Tagliamento. Valorizzare l’offerta turistica e il tessuto economico Al via gli incontri operativi Il progetto dei “Bike Rings” Terre Tagliamento entra nel vivo con gli incontri operativi: il primo ospitato nella se - facebook.com facebook