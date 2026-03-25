Taormina, città nota per il turismo e il patrimonio culturale, conta circa 10 mila residenti, ma registra un costante afflusso di visitatori e persone che si trasferiscono nel territorio. Recentemente ha avviato interventi per risanare la propria situazione finanziaria, puntando anche sui fondi del PNRR per sviluppare nuove infrastrutture e progetti futuri. La comunità locale si prepara a una fase di rinnovamento e crescita.

Taormina è una città piccola solo all’anagrafe: circa 10 mila residenti, ma con un ricambio umano degno di un aeroporto internazionale. Ogni anno il saldo demografico racconta la stessa storia: tra nascite ed emigrazione giovanile, il Comune perde tra 80 e 120 abitanti, una lenta evaporazione che svuota la comunità stabile mentre riempie le statistiche. L’economia vive quasi interamente di turismo internazionale, che porta ricchezza brillante ma fugace. Il reddito pro-capite è intorno ai 19.000 euro annui, superiore alla media siciliana (circa 17.000 euro) ma ben lontano da quella nazionale (oltre 22.000 euro). È il paradosso taorminese: una città che appare opulenta, ma dove la ricchezza circola senza radicarsi, come un visitatore di passaggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Taormina tra mito e conti: la città turistica risorge dal dissesto e punta su Pnrr e futuro

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