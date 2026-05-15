il futuro incerto degli adolescenti in due grandi film

Due film recenti esplorano le sfide degli adolescenti in diverse realtà. Il primo, ambientato in Romania, segue un gruppo di giovani alle prese con le difficoltà di una vita segnata da problemi sociali e familiari. Il secondo, prodotto in Francia, si concentra sulle difficoltà di una famiglia nel cercare di mantenere unita la propria identità di fronte alle tensioni e ai cambiamenti. Entrambe le pellicole presentano storie di ragazzi e giovani adulti che affrontano un presente complesso e incerto.

Entrambi crudi e delicati in maniera indissolubile, il primo dall’incantevole quiete, ma solo apparente, ambientato nel delta del Danubio, il secondo più rock e movimentato, ambientato nell’est della Francia. Due film freschi, ispirati e sensibili, che indagano meravigliosamente soprattutto volti e corpi giovanili, ma anche volti e corpi maturi all’interno di altrettanto magnifici paesaggi, di una luce leggera e solare, estiva, una natura che cozza, stride con il determinismo delle costrizioni e convenzioni sociali, dei pregiudizi razziali, religiosi o di genere, dell’alienazione determinata dall’ossessione per lo status e dalla perdita del lavoro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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