Kiarostami e de Funès il tributo del Bergamo Film Meeting ai due grandi del cinema

La 44esima edizione del Bergamo Film Meeting si svolgerà dal 7 al 15 marzo e prevede un tributo ai due protagonisti del cinema, Kiarostami e de Funès. La rassegna presenterà una selezione di film e incontri dedicati ai loro contributi artistici, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire le opere e i talenti di questi registi e attori. La manifestazione coinvolgerà diverse location della città.

Articolo. La 44esima edizione della rassegna, che si terrà dal 7 al 15 marzo, omaggerà i due grandi nomi e offrirà nove giorni di proiezioni con oltre 160 film in programma Hossein Ali Sabzian, giovane disoccupato, si introduce nella casa di una famiglia benestante, facendo finta di essere il noto regista Mohsen Makhmalbaf e millantando un progetto cinematografico che ha, come protagonista, la famiglia stessa. Quando l'inganno viene scoperto, Sabzian finisce in tribunale. Nel corso delle udienze, Sabzian spiega i motivi che l'hanno spinto a compiere il suo gesto, rivelando il suo viscerale amore per il cinema.